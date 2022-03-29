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【改朝換代】Google Hangouts App已下架　Google Chat勢成替代品？

科技 15:02 2022/03/29

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Google表示，已安裝Google Hangouts App的用戶依然可用，而網頁版的Hangouts連結亦同樣有效。（資料圖片）

Google Hangouts是Google在2013年推出的即時通訊和視像通話App，由於可支援Android、iOS以及Chrome等多個平台，因此深受用戶歡迎。惟日前Google Hangouts App正式從Google Play和App Store下架，意味該App將不再收新用戶。

【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新    傳送媒體檔案上限擴大至2GB

Gmail仍可使用Hangouts

Google表示，已安裝Google Hangouts App的用戶依然可用，而網頁版的Hangouts連結（hangouts.google.com）亦同樣有效。另外，已在Gmail安裝Google Hangouts的用戶也可繼續使用該功能，但首先需關閉Gmail界面右上角的「Move to Google Chat」頁面，因為該頁面會避開來自Gmail或其他獨立聊天應用程式的重複通知。

【阻截虛假資訊】Google Map使用機器學習　打擊虛假評論與商家資訊

由上月開始，Google已將Google Chat設定成Workspace的默認應用程式，試圖將Workspace用戶從Google Hangouts轉移到Google Chat，以擴大其滲透率。是次將Hangouts App下架，也有望進一步加快Google Chat普及化的進程。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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