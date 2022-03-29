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Tesla（TSLA.US）拆股可跟入？一文睇清入場戰略

股市 14:49 2022/03/29

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Tesla（TSLA.US）受拆股消息刺激，隔晚股價亢奮勁升8%，收報1091.84美元，盤後股價仍見升幅。Tesla上日於社交媒體上預告，將於年度股東大會就拆股投票，消息刺激Tesla股前股價已升逾半成，盤中高見1097.88美元，Tesla股自2020年8月以「1拆5」拆股後，不足兩年再拆股，入場費將再降低，對股價有多利好？

*業績期步入尾聲  港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指，Tesla對上一次2020年拆股帶動股價飆升接近一倍，今次拆股有望刺激股價挑戰歷史高位，年內衝上1200美元，Tesla雖然估值高，但「愈貴愈有人買」，供不應求下Tesla仍有非常好的投資價值，為新能源汽車股首選。策略上，方澤翹指現價不宜短炒，建議中長綫投資，股價短綫難回調至1000美元之下，如美股回調，可等股價稍微回調至1050美元後逐步吸納，如未能回調，則於現價1100美元之下吸納。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（14：30-15：48、27：10-30：31），業績期步入尾聲 港股反彈已完？譚智樂為你分析最新買賣部署*→【按此速睇 - 附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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