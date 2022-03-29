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【港交所388】港交所舉行企業日 提出3大關鍵戰略

股樓投資 15:09 2022/03/29

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港交所(00388) 舉辦企業日，行政總裁歐冠昇在會上提出三大關鍵戰略，包括連接中國與世界、連接資本與機遇、以及連接現在與未來。他指出，在上述戰略中，港交所將擴展和提升互聯互通、鞏固作為中國離岸融資中心地位，提供更多與中國相關的產品，也會加大一級市場的吸引力、改善市場結構，務求增加交易量，亦會現代化其基礎建設，建設數碼能力及利用好數據。至2時45分，港交所報370.4元跌0.5%。

【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份  詳情請看【下一頁

歐冠昇表示，港交所將把計劃分為短期、中期及長期。首先，在短期的工作中，推出數碼平台等工作將會在今年展開，而中期的工作中，將開展新的經營模式等，預期相關工作將會在2023年至2024年推行，最後，在長期的工作中，則更新現有傳統金融基建，多元化其業務等。他提及，隨著外部因素及宏觀經濟因素影響，香港資本市場在今年首兩個月交易量大幅下降，成功上市的新股數量亦顯著放緩。但認為有關情況只屬短期，交易所的業務和市場基本面仍然強勁。

【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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歐冠昇又相信，香港資本市場未來10年將在中國市場推動下，迎來前所未有的機遇，預料中國債券和股票市場的市值將由去年的約30萬億美元，增長至未來10年的約100萬億美元以上。

同場加映  【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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