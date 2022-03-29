【股市展望】星展：經濟強勁可抵銷油價上升風險　上調中國股市看法至「增持」

▲ 星展：經濟強勁可抵銷油價上升風險 中國股市上調至「增持」

星展銀行投資總監侯偉福表示，自國務院副總理劉鶴講話後，將中國股市評級上調至「 增持」，料中央的支持措施將會出台，有助紓緩市場不穩定情緒。因此，今季將日本以外亞洲股票評級由「減持」上調至「增持」，維持美股「增持」看法，歐洲則由「增持」下調至「減持」。

談及俄國烏戰爭，侯偉福表示，軍事衝突對市場造成的長綫影響有限，根據1990年至2014年發生的5次戰爭的統計顯示，股票在期內仍升38%，原油升89%，金價則升138%。

侯偉福指，環球整體經濟強勁，有助抵銷來自油價及大宗商品造成的逆風，並預期儲局不會激進加息，雖然通脹仍會溫和上升，但認為經濟不會出現滯脹，意味對股票仍有支持。該行建議繼續採取槓鈴策畈略（barbell approach），吸納長期增長股票及持續創造收入的資產，以及增持黃金分散風險。

宏觀高度不確定性下，星展指要投資優質企業，宜選擇經濟護城河寬的企業，包括有強勁網絡效應、轉換成本高、擁規模經濟等。在人口老化和醫療持續創新下，看好醫療保健行業，具增長潛力及防禦性的特徵。

中資科技股過去的溢價較美國科技股高，但隨行業整改，科技股已大幅折讓。星展表示，科技股估值處於低位，剩餘出台措施將建立標準和透明的監管，消除不確定性，為企業提供更清晰的經營路向，或因而醞釀出新的經營模式。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：【大行報告】高盛料中資股12個月潛在升幅達22%、3策略選股 次季宏觀經濟動力逐步恢復

【名家看法】海通王勝祖：加息促資金續流向美元資產 儲局將更關注債息收益率曲綫管理

【名家看法】交銀洪灝：中概股估值可以更低 全球宏觀風險升溫、市場或二次探底