【網絡詐騙】烏克蘭捐款欺詐廣告急升　暗網騙取近7,800萬元

▲ 軟件技術公司Check Point威脅情報部門Check Point Research（CPR）近日發現，烏克蘭捐款廣告頻繁出現在暗網（Dark Web）上，指網絡犯罪分子正趁機利用大眾對俄烏衝突引起的關注牟利。（官方資料圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過一個月，網絡平台上也出現許多有關烏克蘭籌款廣告，惟軟件技術公司Check Point威脅情報部門Check Point Research（CPR）近日發現，烏克蘭捐款廣告頻繁出現在暗網（Dark Web）上，指網絡犯罪分子正趁機利用大眾對俄烏衝突引起的關注牟利，警告公眾切勿通過暗網向烏克蘭捐款。

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CPR調查結果指，網絡犯罪分子透過發布合法廣告宣傳，利用網民對烏克蘭人民的同情心，引導網民到暗網，以加密貨幣的形式捐款。CPR舉例，其中一個暗網捐款廣告連接指向一個合法網站，而該合法網站目前已籌集了近1,000萬美元（約7,828萬港元）加密貨幣捐贈資金。CPR強調，雖然部分廣告和網站是合法，但許多經暗網和以加密貨幣形式的捐款也是欺詐廣告。

盜圖騙取捐贈資金

調查報告更列舉了一個盜圖廣告例子，該欺詐廣告以「情況非常嚴重」和「每一分一毫均有用」作為描述，並附上一名烏克蘭婦人Marina抱著孩子的照片，表示他們正試圖逃離烏克蘭，請求大眾以加密貨幣的形式捐款，並附上二維碼（QRcode）連結到加密貨幣錢包。惟經CPR透過快速檢查後發現，該廣告中的圖片是盜取自德國國際新聞廣播公司「德國之聲」（Deutsche Welle ）發表的一篇報刊文章，因此CPR認為該廣告的真實和合法成疑。

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Check Point產品漏洞研究部門總管Oded Vanunu表示，現時有不少不法分子利用人民的同情心以騙取捐款，他強調暗網是個危險的地方，暗網攙雜不少合法和欺詐廣告。因此他強烈建議，網民應透過可信的來源和渠道進行捐款。

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責任編輯：文睿

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