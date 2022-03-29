【新股IPO】Domino's Pizza中國特許經營商達勢股份擬來港上市

達美樂比薩（Domino's Pizza）於中國、香港和澳門的獨家總特許經營商達勢股份計劃來港上市，根據其上載於港交所的初步招股文件顯示，截至去年12月底，達勢於內地10個城市擁有468間達美樂比薩直營門店，約57%門店位於北京及上海。

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達勢股份於2019至2021年的同店銷售分別錄得7.3%、9%及18.7%增長，門店層面的經營利潤率則為4.4%、4%及9.2%，門店EBITDA利率潤（非國際財務報告準則）則為10.6%、10.6%及15%。另公司去年營業額16.11億元人民幣，按年升近46%；虧損4.71億元人民幣，較2020年虧損2.74億元擴大。

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是次集資所得，計劃於未來兩年用於擴張門店網絡，於需要時裝修現有門店及提高我們中央廚房的利用率；並提升技術能力，從而進一步改善的經營效率及服務能力以提升顧客體驗等。

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記者：張以正