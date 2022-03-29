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油氣企業碳中和轉型　英國石油增環球投資

商業 14:59 2022/03/29

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傳統能源企業謀求轉型，英國石油(BP)近年積極拓展綠色能源領域。（法新社圖片）

全球日益關注碳排放，各國政府及企業要轉型滿足2050碳中和協議要求。當中，傳統能源企業亦在謀求轉型，英國石油(BP)近年積極拓展綠色能源領域，早前與日企達成合作，專注日本海上風力發電及其他新能源項目，包括氫能。

【電動化】美國郵政汰換舊郵車　電動化比率仍不足

巴黎氣候協定目標在2050年實現全球碳中和，不少大企業目前積極投入資源，對傳統能源企業而言挑戰更大，在仍倚重石化能源收入同時，要盡快投入新市場。

英國石油是全球主要的油氣生產商之一，該企已表示過要2050達到碳中和，但要實現目標甚為艱鉅，面對財務及物流難題。CEO Bernard Looney曾表示，轉型過程中要滿足三方面：更潔淨、更可靠及能負擔是十分複雜。首要目標是減少排放，他舉例改用天然氣代替燃煤是第一步，企業仍需投資有關能源項目，並帶動消費者的能源轉型需求循環。

英國石油最近宣佈與日企丸紅建立戰略合作關係，專注於海上風力發電，並探索其他能源項目如氫能的潛力。英國石油將在日本海上風力發電項目中持份49%，同時會按照要求，在日本東京設立海上風力發電研發團隊。英國石油曾表示，在英國每賺1英鎊，會花費2英鎊投資海上風力發電和氫能等項目。

除了在海外發展新能源，英國石油亦增加英國本土的新能源業務投資，早前宣佈投入10億英鎊，於未來十年擴充在當地的電動車充電市場。目前該企在英國有約9000個電動車充電站，預期到2030年數量會增加至現時的3倍，同時可創建數百個新工作職位。該計劃將普及300kW及150kW超快速充電技術，視車型可提供10分鐘快充行駛100英里，以配合英國政府未來對電動車的規劃政策。

英國石油早前發表最新能源展望報告，預測全球在2050年要「達標」必須盡早落實措施，以免因硬性達標而出現失序管控能源消耗和轉型，最終影響經濟活動及生活品質。該報告預測，改善車輛能源效率，可減少陸路交通的燃油需求約60至70%。

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責任編輯：王浩賢

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