【極速商機】奧斯卡Will Smith掌摑事件 神還完人偶模型現拍賣網

在昨日（28日）的第94屆奧斯卡頒獎典禮上，Will Smith掌摑Chris Stone一幕成為了全球熱話，外國有一位人偶模型製作師，極速將這個經典場面製作成人偶，並放到eBay拍賣網上。

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這位人偶模型製作師Zach Pollard，此前一直都有將一些電影經典場面還原，然後製作成人偶模型的經驗，所以今次能夠極速將Will Smith掌摑事件製作出來。不過由於時間緊迫，數量當然就不多，暫時好像只有一個，不過如果受歡迎的話，也不排除他會將產品小規模量產。

根據eBay拍賣網顯示，經過25口叫價後，這對「掌摑人偶」由最初的0.99美元，已直衝上203.5美元，折合約1,593元，而且距離拍賣完結還有4日半，相信拍賣價仍有上升空間。

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責任編輯：嚴浩文