【恢復營業】滙豐再多50家分行4月起恢復五天營業 將分階段全面恢復正常分行服務 入內文即睇各分行營業詳情

早前多間銀行因疫情關係而暫停營業，滙豐（00005）周二（29日）宣布，因應香港新冠疫情的最新情況，滙豐再多50家分行將會恢復五天營業，逢星期一至五提供服務，為分階段全面恢復正常分行服務作準備。

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由4月1日（本周五）起，滙豐48家現時於星期一、三、五營業的零售分行，將會改為於星期一至五每天早上9時至下午4時提供服務，星期六暫停營業。

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三家分別位於滙豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行會維持星期一至六營業，另外29家零售分行則會按早前公布，在星期二、四、六提供服務，直至另行通知。

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此外，除了5家現於星期一至五提供服務的滙豐中小企中心外，中上環及尖沙咀中小企中心亦會在4月1日重開，其餘4家則繼續暫停營業至另行通知。

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滙豐指，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。滙豐會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

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記者：陳詠妍