  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恢復營業】滙豐再多50家分行4月起恢復五天營業 將分階段全面恢復正常分行服務 入內文即睇各分行營業詳情

理財智慧 15:16 2022/03/29

分享：

早前多間銀行因疫情關係而暫停營業，滙豐（00005）周二（29日）宣布，因應香港新冠疫情的最新情況，滙豐再多50家分行將會恢復五天營業，逢星期一至五提供服務，為分階段全面恢復正常分行服務作準備。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？


由4月1日（本周五）起，滙豐48家現時於星期一、三、五營業的零售分行，將會改為於星期一至五每天早上9時至下午4時提供服務，星期六暫停營業。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

三家分別位於滙豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行會維持星期一至六營業，另外29家零售分行則會按早前公布，在星期二、四、六提供服務，直至另行通知。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?，詳見【下一頁


此外，除了5家現於星期一至五提供服務的滙豐中小企中心外，中上環及尖沙咀中小企中心亦會在4月1日重開，其餘4家則繼續暫停營業至另行通知。

【理財個案】「4字頭」夫婦移居台灣 手持2000萬元資產 夠唔夠過半退休生活?，詳見【下一頁

 

滙豐指，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。滙豐會繼續監察情況，並適時調整營運安排。

【1萬消費券】9.5萬人成功更新支付工具登記　補辦市民收款將延遲，詳見【下一頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
服務 大眾 疫情 銀行 滙豐控股（00005）

上一篇文章

【有相睇】葵涌洋樓近50年樓齡　劈價92萬吸客　業主稱減無可減　豈料買家嫌貴再鋤價

下一篇文章

【港交所388】港交所舉行企業日 提出3大關鍵戰略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款