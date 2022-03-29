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拜登拒為要普京下台道歉 準備貓紙驚再失言

環球社會熱點 14:27 2022/03/29

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美國總統拜登上周在波蘭發表演說，指俄羅斯總統普京不應再掌權，引起連串外交風波。拜登周一（29日）在記者會談及事件，指自己在探望烏克蘭難民後，表達對俄羅斯的個人憤慨，絕對不會就此道歉。但有記者發現，拜登早已將重點寫在貓紙上，慎防自己又講錯野。

拜登斥普京為「屠夫」 不應再掌權 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一在公布下年度財政預算記者會，再次談及上周關於普京（Vladimir Putin）的言論。他表示，有關言論並不是呼籲改變俄羅斯政權，指自己探望在烏克蘭難民後，出於個人表達對俄入侵烏克蘭的道德憤慨，並非改變對俄政策。

拜登重申普京不應繼續掌權，但承認壞人仍繼續在位。他強調，不會為上周言論道歉，現時亦絕不退縮。

拜登言論未得盟友支持 英官：俄民眾決定掌權者 【下一頁】

有外媒發現，拜登原來早已準備講稿，在貓紙寫好答案，應付記者提問。圖片顯示，拜登在貓紙列出重點，包括純粹表達對普京的道德憤慨、及澄清不是改變對俄政策。貓紙亦準備與北約相關的重點，但未有記者發問。

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責任編輯：郭麗明

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