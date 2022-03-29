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標普看淡俄羅斯經濟 今年GDP料萎縮8.5%

環球經濟金融 14:23 2022/03/29

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由於俄烏戰爭加上西方制裁影響，標準普爾（S&P Global）宣布大幅下調俄羅斯今年國內生產總值（GDP）的增長預測，估計俄羅斯今年GDP將萎縮8.5%。標普更估計商品價格及物流成本上升會使通脹加劇，預計大多數新興市場將收緊貨幣政策。

【烏克蘭戰爭】俄最後大型獨立媒體暫時停刊 總編去年獲諾貝爾和平獎 【下一頁】

根據標普周一（28日）發表新興市場今年第二季經濟展望報告，該機構預料俄羅斯今年GDP會萎縮8.5%，與去年11月時預測的增長2.7%相比，大幅下調超過11個百分點。至於全球GDP今年的增長預測則下調0.6個百分點至3.6%，而明年增長預測則下調0.2個百分點至3.5%。

標普對於今年第二季的新興市場經濟前景作基本假設，相信俄烏衝突將對今年頭兩季的商品市場、供應鏈、投資者及消費者信心產生最嚴重影響。標普預計影響會逐漸減輕，但起碼會於今年持續存在。

而新興歐洲國家在貿易、融資及信心渠道方面受到的影響最大，不少能源進口國亦受到能源價格飆升的因素打擊。

【烏克蘭戰爭】俄擬反制裁 限制不友好國家公民入境 【下一頁】

標普亦下調波蘭今年的GDP增長預期1.4個百分點至3.6%，並將預測通脹率上調3.5個百分點至8.9%。標普指雖然波蘭對俄出口額已縮減至佔總出口額的3%，但撇除俄羅斯出口因素，波蘭製造業料仍將受到供應中斷及歐洲需求疲軟等因素拖累。

由於標普看淡土耳其的貿易前景及零售銷售放緩，同時下調土耳其今年的GDP增長預期1.3個百分點至2.4%。該機構更指食品能源價格上升及土耳其貨幣里拉疲弱將令當地通脹惡化，估計土耳其今年通脹率為55%。

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責任編輯：鄭錦玲

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