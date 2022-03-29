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【電動化】美國郵政汰換舊郵車　電動化比率仍不足

商業 14:20 2022/03/29

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美國郵政署近日確認將汰換老舊郵車隊，但電動化比例在修訂後依然偏低僅20%。（法新社圖片）

電動車將成為未來碳減排的重要指標，美國郵政署近日確認將汰換老舊郵車隊，但電動化比例在修訂後依然偏低，引起外界批評其估算不足，署方回應會審慎理財升級。

【半導體】企業推動數碼化　料半導體市場持續擴大

資料顯示拜登政府去年底簽署行政指令，要求各聯邦部門在2035年要達成車隊全面電動化，美國郵政署在3月24日表示已向承包商Oshkosh訂購50,000輛新郵車，價值30億美元，當中有 20% （10,019 輛）屬於電動車。 新車將取代目前仍服役中、購自1987至1994年的老舊 Grumman LLV郵車，以現今標準而言安全性不足而且燃油效益只有每加倫 8.2英里 。惟新燃油車雖有改善安全性及加設冷氣，但燃油效益仍不過每加倫 8.6英里(無冷氣仍可達14.7英里) 。外界批評美國郵政署的電動化進程緩慢，在2月發表計劃之初曾表示僅會有5,000輛電動車，受美國環保局批評及公眾抗議後，當局讓步增購電動車數量至10,019輛，另有指當局對未來石化燃料格價升幅過於樂觀。

改革慢全因審慎理財？

多間大型物流快遞公司包括：FedEx、Walmart、UPS、Amazon等都大幅投入電動貨車，Amazon已計劃購入100,000輛。FedEx稱在投入電動車後，認定它的營運效率及性能表現，運作成本更低，至2030年將會全面改購電動車。但美國郵政署卻不認同，其2021年底提交報告指，採購傳統汽車總成本（包括未來 20 年的車價、燃料和維護）能省約33億美元，而全電動化方案將會增加製造成本，但可減少往後運營開支，以及每年的碳排放量達865,000公噸，當時的10%電動化方案只可減少290,000公噸碳排放。美國郵政署回應，希望在升級車隊時亦要審慎理財，會繼續尋找機會，以負責任的方式增加車隊電氣化比率。

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責任編輯：王浩賢

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