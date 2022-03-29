【公共交通】車長缺勤改善加上公共服務逐步恢復 運輸署要求巴士公司恢復79條路線服務

運輸署表示，隨著專營巴士公司的車長缺勤情況有所改善，加上政府部門將會由4月1日起逐步恢復公共服務，運輸署今日（29日）要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務140條路線中79條路線的服務。獲准維持班次調整的日間路線，其繁忙時段的班次調整幅度一般最多延長不超過10分鐘，而延長後的班次間距時間一般不會超過30分鐘。

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不過，由於第五波疫情仍未完全受遏，新冠病毒仍然有社區擴散風險，加上乘客對公共交通的需求亦未回復正常，因此運輸署批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士，在3月31日至4月10日期間繼續調整服務，包括暫停共61條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，這些路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務供乘客使用。

運輸署強調會繼續因應實際情況，與巴士公司保持緊密溝通，密切監察各路線的運作情況，檢討及調整巴士服務以配合乘客需求。此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務

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責任編輯：嚴浩文

