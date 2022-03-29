【第五波疫情】HSBC滙豐4.1起多50分行恢復五天營業 29家分行維持隔日開（附分行名單）
Hot Talk 14:29 2022/03/29
HSBC滙豐早前因應香港第五波疫情，安排絕大部分銀行分行隔日營運，只保留3家主要分行一周營運6日。滙豐最新公布，從4月1日起，再多50家滙豐分行恢復五天營業，逢星期一至五提供服務，為分階段全面恢復正常分行服務作準備。
滙豐指出，48家現時於星期一、三、五營業的零售分行，從4月1日起將會改為於星期一至五每天早上9時至下午4時提供服務，星期六暫停營業。
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滙豐分行「隔日開」三星期 料今季財富產品銷售跌，可見【下一頁】
滙豐3家分行一至六營業 4家中小企中心仍停業
3家分別位於滙豐總行大廈、旺角及觀塘的主要分行會維持星期一至六營業，另外29家零售分行則會按早前公布，在星期二、四、六提供服務，直至另行通知。
滙豐指，除了5家現於星期一至五提供服務的滙豐中小企中心外，中上環及尖沙咀中小企中心亦會在4月1日重開，其餘4家則繼續暫停營業至另行通知。
滙豐強調，新安排是考慮到為大眾繼續提供基本銀行服務，及平衡客戶及員工的健康和安全後的決定。滙豐會繼續監察情況，並適時調整營運安排。
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