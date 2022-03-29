【智能顯示屏】三星推出M8 4K智能顯示屏　配備磁性無線網絡鏡頭

▲ 顯示屏厚度方面，32吋的M8較M7薄75%，只有11.4mm。（Samsung官網截圖）

三星（Samsung）2020年時推出首款智能顯示屏M7，無需與PC或電視連接，就可直接通過互聯網連接提供串流媒體服務，例如Amazon Prime和Apple TV等。日前三星宣布推出新一代4K智能顯示屏M8，除保留大部分原有功能外，機身設計比上一代更纖薄，還配備一個磁性無線網絡鏡頭，可自動調節拍攝角度，讓用戶舒適進行視像通話。

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機身厚度大減75% 至11.4mm

顯示屏厚度方面，32吋的M8較M7薄75%，只有11.4mm。內置的Tizen智能系統，則與現時三星智能電視界面一致，當接駁Wi-Fi後，利用遙控器就可瀏覽不同串流影音內容，包括Netflix、YouTube、Disney+、AppleTV、ViuTV及Apple Music等。

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M8顯示屏具備UHD 4K解像度及HDR 10+，可支援10億種顏色，比以往帶來更高畫質；加上支援99% sRGB色域，可加強光暗對比效果。聲效方面同樣有所提升，內置2.2聲道揚聲器，以及升級版的「自主聲效修正功能+」（Adaptative Sound+），可根據用戶播放的內容種類和環境噪音水平，提供即時自主修正，播放度身訂造的視聽效果。

運用面部追蹤、自動變焦技術

由於視像會議愈趨普及，顯示屏上的磁性網絡攝像頭，會通過面部追蹤和自動變焦，幫助用戶以舒適的角度進行視像通話，而無需自行調校拍攝角度。同時，M8配備了可調式高度支架（HAS），讓用戶自由調節屏幕的高度至符合眼睛水平，減輕因錯誤姿勢使用電腦而造成腰頸背痛的問題。

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責任編輯：陳卓賢