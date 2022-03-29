▲ 【港交所企業日】港交所擬今年設數碼資產交易平台Diamond 初期交投ESG產品、不涉加密貨幣

港交所 （00388） 舉行企業日交代發展策略，港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，港交所今年擬建全新試點數碼資產交易平台「Diamond」。蘇盈盈指，數碼資產發展迅速，很大新科技不作是潮流用語（hype），而是改變人生活方式的事物，繼而要考慮業務演進配合。

蘇盈盈介紹，數碼資產交易平台Diamond 會使用智能合約、區塊鏈、雲計算技術，接受同行間（Peer-to-peer）交易、大用戶基礎，可24小時營運，可直接和開放交易。

蘇盈盈指出，平台可接受不同資產類別交易，期望可成為一站式數據、交易、交收、錢包管理平台

港交所明言不考慮加密貨幣交易

集團行政總裁歐冠昇指，目前數碼資產市場約3萬億美元，未來10年發展成100萬億美元市場。

蘇盈盈就指，Diamond 會留意市場大趨勢（mega-trend），預告首階段會集中在ESG產品，如碳排放權、綠色融資相關產品，但目前不會考慮交易加密貨幣。

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▲ 圖為港交所市場聯席主管蘇盈盈