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比亞迪1211下半年挑戰250元？業績前瞻率先睇

股市 13:33 2022/03/29

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比亞迪 （01211） 今日放榜，績前股價未見炒作，半日股價靠穩升0.7%，收報213元，午後升逾1%。比亞迪去年第三季淨利潤按年跌27.5%，每月汽車交付量亦逼近10萬架次，比亞迪業績怎預示？績前可否部署買入？國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指比亞迪業績主要受制兩大因素：（1）原材料鋰電池價格、（2）受累子公司比亞迪電子 （00285） 難有突破性發展。

*業績期步入尾聲  港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

方澤翹分析指，比亞迪車價抗跌力強，但加價仍難鋰電池價格升幅，預計比亞迪去年業績以平穩為主，作為內地新能源車龍頭，股價未會大跌，展望比亞迪 （01211） 今年增速、盈利持續，股價暫未見升浪，料要等下半年汽車銷售旺季，才有望挑戰250元，相信吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 等低殘汽車股，在旺季中亦有望止跌回升。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（11：37-11：29），業績期步入尾聲 港股反彈已完？譚智樂為你分析最新買賣部署*→【按此速睇 - 附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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