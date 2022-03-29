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GX中國電車（02845）蝕逾一成要止蝕？ 新能源車股下半年旺季可反彈？

股市 13:27 2022/03/29

分享：

新能源電動車（Electric Vehicle）成市場熱選車種，全球一哥Tesla於美股即將挑戰前浪頂1200美元關口，若不想買美股，於港股除可揀龍頭股比亞迪 （01211） 外，股價低迷的ETF GX中國電車 （02845） 幾錢可吼位買入？若已於160元以上買入，蝕一成以上的投資者，又是否需先離場止蝕？

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指，GX中國電車最大持倉為比亞迪、贛鋒鋰業 （01772） 及寧德時代，鑑於新能源汽車升市週期將於下半年出現，故此買此ETF不宜聚焦短綫。GX中國電車目前50天綫155元有阻力，若升穿或可上望170至180元，160元以上買入的投資者，仍有機會返家鄉兼有微利，嚴守130元止蝕。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（35：39 - 37：14）港股進入整固期   方澤翹拆解比亞迪業績部署、港股策略* →【按此速睇－附time code】

Time code
00：26 - 港股今日焦點速覽　
01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：44 - 亞太股市早段市況速報
03：08 - 美國孳息曲線倒掛     美國經濟衰退風險大？
05：48 - 俄烏局勢未完    對美國經濟有中長綫影響
07：04 - 預計美國至明年共加息10次     美國通脹料回落、是否踏入衰退期仍待觀察
08：28 - 港股上日市況速覽+北水盤路
09：19 - 今周港股進入整固方向未明     均綫上移短綫利好
10：19 - 恒指如守20600點代表暫時脫險    再跌穿18000點機會不大
10：53 - 恒指上望22800點至23000點
11：37 - 比亞迪 （01211） 業績前瞻：2021年業績以平穩為主    股價未會大跌
13：47 - 展望比亞迪 （01211） 2022年增速盈利持續、下半年挑戰250元
14：13 - 下半年汽車銷售旺季     吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 等低殘汽車股有望止跌回升
14：30 - Tesla（TSLA.US）為車股首選     拆股有望挑戰1200美元
15：58 - 美團 （03690） 業績勝預期、股價急升    現價可吸納？
17：00 - 美團 （03690） 難突破200元、整固後上望170元
18：27 - 保利協鑫 （03800） 轉虧為盈但估值高     選新特能源 （01799） 估值平一半
22：03 - 三大原因令保利協鑫 （03800） 不吸引
22：27 - 港股開市前市況速報
22：49 - ET個股推介：中石化 （00386）
27：10 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？升穿2000美元有冇機？
29：38 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）拆股未有貨可以跟？ 想買入睇咩價位？
30：37 - 港股、A股開市初段市況速報
31：07 - 觀眾問股：平保 （02318） 55元有貨前景如何？
32：20 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 14元有貨要止蝕？
33：40 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元買入點睇？ 中綫反彈阻力位在哪？
35：39 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元持貨要忍痛止蝕？ 短綫減磅位睇幾多？
37：14 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 8.1元買入    短綫怎處理？
39：39 - 觀眾問股：美團 （03690） 回調到哪個價位是合理值可收集？ 看好平台經濟、相信監管已差不多？
41：17 - 京東 （09618） 科技股中較落後    壞消息消化後有望再升
42：12 - 觀眾問股：小米 （01810） 甚麼價位可買入？
44：05 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 甚麼價位可買入？
44：45 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 前景點睇、上望空間有幾多？康師傅 （00322） 又跌夠未？
46：49 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 10元買入點睇？可視為公用股嗎？與光大環境 （00257） 比較揀邊隻？
48：34 - 觀眾問股：本地餐飲股前景如何？敘福樓 （01978） vs 譚仔 （02217） vs 大家樂 （00341） 揀邊隻？
50：16 - 觀眾問股：今年A股可看好？A股ETF選安碩A50 （02823）
51：13 - 觀眾問股：聯想 （00992） 會否重返10元以上？8.5元有貨加注好嗎？
52：12 - 消息股：融創 （01918） 、保利協鑫 （03800） 、青島啤酒 （00168） 、小鵬汽車 （09868）
53：13 - 財經日誌提提你

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