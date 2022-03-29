GX中國電車（02845）蝕逾一成要止蝕？ 新能源車股下半年旺季可反彈？

新能源電動車（Electric Vehicle）成市場熱選車種，全球一哥Tesla於美股即將挑戰前浪頂1200美元關口，若不想買美股，於港股除可揀龍頭股比亞迪 （01211） 外，股價低迷的ETF GX中國電車 （02845） 幾錢可吼位買入？若已於160元以上買入，蝕一成以上的投資者，又是否需先離場止蝕？

*業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署*

國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指，GX中國電車最大持倉為比亞迪、贛鋒鋰業 （01772） 及寧德時代，鑑於新能源汽車升市週期將於下半年出現，故此買此ETF不宜聚焦短綫。GX中國電車目前50天綫155元有阻力，若升穿或可上望170至180元，160元以上買入的投資者，仍有機會返家鄉兼有微利，嚴守130元止蝕。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（35：39 - 37：14）港股進入整固期 方澤翹拆解比亞迪業績部署、港股策略* →【按此速睇－附time code】

Time code

00：26 - 港股今日焦點速覽

01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：44 - 亞太股市早段市況速報

03：08 - 美國孳息曲線倒掛 美國經濟衰退風險大？

05：48 - 俄烏局勢未完 對美國經濟有中長綫影響

07：04 - 預計美國至明年共加息10次 美國通脹料回落、是否踏入衰退期仍待觀察

08：28 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：19 - 今周港股進入整固方向未明 均綫上移短綫利好

10：19 - 恒指如守20600點代表暫時脫險 再跌穿18000點機會不大

10：53 - 恒指上望22800點至23000點

11：37 - 比亞迪 （01211） 業績前瞻：2021年業績以平穩為主 股價未會大跌

13：47 - 展望比亞迪 （01211） 2022年增速盈利持續、下半年挑戰250元

14：13 - 下半年汽車銷售旺季 吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 等低殘汽車股有望止跌回升

14：30 - Tesla（TSLA.US）為車股首選 拆股有望挑戰1200美元

15：58 - 美團 （03690） 業績勝預期、股價急升 現價可吸納？

17：00 - 美團 （03690） 難突破200元、整固後上望170元

18：27 - 保利協鑫 （03800） 轉虧為盈但估值高 選新特能源 （01799） 估值平一半

22：03 - 三大原因令保利協鑫 （03800） 不吸引

22：27 - 港股開市前市況速報

22：49 - ET個股推介：中石化 （00386）

27：10 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）點睇？升穿2000美元有冇機？

29：38 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）拆股未有貨可以跟？ 想買入睇咩價位？

30：37 - 港股、A股開市初段市況速報

31：07 - 觀眾問股：平保 （02318） 55元有貨前景如何？

32：20 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 14元有貨要止蝕？

33：40 - 觀眾問股：中集安瑞科 （03899） 10元買入點睇？ 中綫反彈阻力位在哪？

35：39 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 168元持貨要忍痛止蝕？ 短綫減磅位睇幾多？

37：14 - 觀眾問股：F三星原油期 （03175） 8.1元買入 短綫怎處理？

39：39 - 觀眾問股：美團 （03690） 回調到哪個價位是合理值可收集？ 看好平台經濟、相信監管已差不多？

41：17 - 京東 （09618） 科技股中較落後 壞消息消化後有望再升

42：12 - 觀眾問股：小米 （01810） 甚麼價位可買入？

44：05 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 甚麼價位可買入？

44：45 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 前景點睇、上望空間有幾多？康師傅 （00322） 又跌夠未？

46：49 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 10元買入點睇？可視為公用股嗎？與光大環境 （00257） 比較揀邊隻？

48：34 - 觀眾問股：本地餐飲股前景如何？敘福樓 （01978） vs 譚仔 （02217） vs 大家樂 （00341） 揀邊隻？

50：16 - 觀眾問股：今年A股可看好？A股ETF選安碩A50 （02823） ？

51：13 - 觀眾問股：聯想 （00992） 會否重返10元以上？8.5元有貨加注好嗎？

52：12 - 消息股：融創 （01918） 、保利協鑫 （03800） 、青島啤酒 （00168） 、小鵬汽車 （09868）

53：13 - 財經日誌提提你