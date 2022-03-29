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【港交所企業日】港交所擬開新上市規則篇章吸未盈利先進技術公司　未虞積存大量新股申請礙回流

股市 13:22 2022/03/29

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【港交所企業日】港交所擬開新上市規則篇章吸未盈利先進技術公司　未虞積存大量新股申請礙回流

港交所 （00388） 舉行企業日交代未來數年發展大綱，港交所上市科主管陳翊庭指出，今年會重新檢視新股申講、「同股不同權」資格，確定上市要求洽如其份（fit for purpose），也預告正研究以新上市規則篇章，吸納未盈利的大規模、先進科技公司。陳翊庭稱，「獨角獸」誕生速度加快，而且投資者對早期投資興趣增，看好設立新上市規則篇章可複製生物科技公司的成功。

今年財政預算案提及港交所、證監會正研究，參考未盈利生物科技公司上市第18A章，是否能接納未盈利的大規模、先進科技公司在港上市，陳翊庭最新未交代實際推行時間表。

雖然近期新股市況較弱，但港交所仍有逾170個有效的新股上市申請待處理，被問及申請泛濫下會否窒礙中概股回流，陳翊庭稱，對港交所收到大量上市申請感高興，並不認為會影響申請意欲，特別指出小鵬汽車 （09868） 以雙重主要上市回流香港後獲納入港股通，對中概股形成吸引力（pull factor）。

陳翊庭又在席間籲行政總裁歐冠昇增加上市科人手，加快審批。

**業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署**

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