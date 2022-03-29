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【烏克蘭戰爭】俄最後大型獨立媒體暫時停刊 總編去年獲諾貝爾和平獎

環球社會熱點 13:39 2022/03/29

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俄羅斯一直指入侵烏克蘭是特別軍事行動，並就此對俄羅斯媒體加大審查力度。俄羅斯最後一間大型獨立媒體《新報》宣布，暫時停刊至烏克蘭特別軍事行動結束。《新報》總編穆拉托夫去年剛諾貝爾和平獎，公司透露俄烏戰爭後已兩度被俄羅斯監管機構警告。

俄諾貝爾和平獎得主拍賣獎章 助烏難民 【下一頁】

《新報》（Novaya Gazeta）周一（28日）宣布，公司已收到俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor的第二次警告，指因未在其中一篇報道中，明確標明一個已被克里姆林宮標記為外國代理人（foreign agent）的機構。《新報》會停止發行印刷版，網站及社交媒體運作亦會暫停，「直至俄羅斯對烏克蘭特別軍事行動結束」。

俄羅斯發動烏克蘭戰爭後，已通過立法將傳播俄羅斯在國外活動的「假新聞」行為定為犯罪，並禁止多個知名媒體組織運作，僅限俄羅斯國營媒體Sputnik及RT可報道有關消息。Roskomnadzor已吊銷Meduza、Mediazona等多個國內獨立媒體許可證，並禁止Facebook等多個社交平台網站。

俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG  【下一頁】

《新報》在3月22日時，因相同原因收到第一次警告，當時《新報》指公司或有被吊銷媒體許可證的風險。《彭博社》及英國廣播公司（BBC）等多間知名外媒因憂慮記者安全，已暫停俄羅斯的報道。美國政治新聞網站Politico分析報道，《新報》停刊標誌俄羅斯的言論自由再次受打壓。

《新報》在前蘇聯總統、諾貝爾和平獎得主戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）協助下，於1993年創立，是俄羅斯境內唯一仍會批評總統普京（Vladimir Putin）的大型獨立媒體。《新報》總編穆拉托夫（Dmitry Andreyevich Muratov）與菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）去年同獲頒諾貝爾和平獎，委員會指為讚揚他們維護言論及新聞自由，是為理想挺身而出的代表人物。穆拉托夫本月22日更宣布拍賣獎章，所得款項將捐贈烏克蘭難民。

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責任編輯：李俊儀

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