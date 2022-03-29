【樓市熱話】賣樓套現500萬 博未來加息3至4息 放定期好過收租？

在第五波疫情下，本港樓市表現反覆，近日亦不時出現減價或蝕讓成交，有網民在討論區發帖指出，賣出了一層投資用的單位，套現了500萬元，趁加息周期把資金放入銀行定期，望將來收息好過收租。

網民在「香港討論區」以《沽左樓，等加息後放定期3-4%一年好過放租》發帖，透露最近被人鋤價5%後沽出單位，該單位已放售了半年，估價也跌了。他表示，層樓值800萬元，之前放租大約1.5萬元，扣除利息雜費等實收9,000元。

賣樓拿回500萬元，放銀行日後加息有3至4%，一年有15至20萬，好過放租

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對於該網民的投資決定，網友看法並遍並不認同，尤其是要香港加息到3至4%，想法並不實際。

網友回應：

從來只見輸股賣樓嘅人，投資連本都未有要賣樓去籌，其實係攞身家去賭，未見過有人贏凸錢再買返樓。當然你只做定期又唔會輸埋本，你係賭未來利息升，樓價同租金唔會升啫，冇壞。

其實扣埋通脹就算加息都冇3-4%，都係1-2%

其實你咁樣係賭博，等於你賭緊樓市跌同加息，有冇諗過兩樣同時唔發生你會點，你要預埋呢點。有冇預算通脹？如果你對你既睇法好有信心當然另作別論。投資，要預埋博輸左之後你會點。

日後加息有3-4%, 這句可圈可點。香港對上一次存款有3-4%息係幾時, 又維持左幾耐

10年美債都未有3厘，認為港元定期會見3厘的都是智將

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責任編輯：李兆明