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【業績｜物流股】勝獅貨櫃去年多賺39.8倍至14.6億港元　末期息連特別息派16仙、周息率突破38厘

股市 13:10 2022/03/29

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【業績｜物流股】勝獅貨櫃去年多賺39.8倍至14.6億港元　末期息連特別息派16仙、周息率突破38厘

供應鏈緊張帶動物流股業績，勝獅貨櫃 （00716） 公布去年業績，期內營業額11.52億美元（約89.86億港元），按年升3.20倍；純利1.87億元（約14.57億港元），按年升39.82倍，每股盈利7.73仙，派末期息11港仙及特別息5港仙，全年派43港仙，而2020年無派息。勝獅貨櫃午前收報1.13港元，跌2.59%，周息率約38.1厘。

勝獅貨櫃稱去年尤其下半年業務表現顯著改善，主要原因是全球供應鏈擾亂令市場對乾集裝箱的需求激增以及平均售價上漲。另一個催化因素是美國的消費強勁，包括對進口商品的需求殷切。

預料乾集裝箱的需求將保持穩定

勝獅貨櫃指出，除乾集裝箱外，特種集裝箱業務亦進展順利，多元化發展業務及改善產品組合的策略計劃讓受惠於高生產靈活性，從而能更有效應對可能出現的市場挑戰。

今年隨著全球供應鏈擾亂情況逐漸緩和，勝獅貨櫃表示，加上集裝箱生產能夠滿足需求，預料乾集裝箱的需求將保持穩定；乾集裝箱的平均售價在去年第四季度開始回落， 原因是去年的高產量令庫存上升及物料成本近期出現下降。隨著新集裝箱船舶預期於2023年及2024年進行交付，勝獅貨櫃認為，此後集裝箱需求將有所上升。勝獅貨櫃表示，對表現保持謹慎樂觀，但未來將繼續積極優化和加強運營的各方面。

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港股 勝獅貨櫃（00716）

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