【業績｜內房股】中國金茂午後即插6%　去年溢利升兩成、不派末期息

▲ 中國金茂去年溢利升兩成 不派末期息

中國金茂 （00817） 去年收入增50%至900.6億元人民幣，溢利升21%至46.9億元人民幣，若剔除投資物業公平值虧損，溢利為48.3億元人民幣，按年增長49%。

集團不派末期息，計及中期息每股12港仙，全年共計每股12港仙。中國金茂午後即插6%，報2.17元

中國金茂去年簽約額達2,356億元人民幣，穩固行業首十五名地位。集團持有的城市運營、物業開發、商務租賃及零售商業、酒店經營項目數量為334個，未交付面積為約9,323萬平方米。而物業及土地已簽約銷售未交付結算的金額約為2,928億元人民幣。

集團主席寧高寧表示，去年中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉 弱三重壓力，部分房企債務危機不斷發酵，房地產行業呈現「高開低走」的局面。中國金茂以現金流安全為底線，堅持快收緩支，嚴控債務規模，「三道紅線」維持綠檔。

集團去年淨債務與調整後資本比率為58%，淨債務為672.8億元人民幣。有計息銀行貸款及其他借款合共1,070.28億元人民幣，當中一年內到期的貸款為250.8億元人民幣，而現金和現金等價物人民幣310.5億元人民幣。

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編輯:姚卓然