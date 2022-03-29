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【業績│醫藥股】四環醫藥去年少賺12%、末期息連特別息派10.8分　醫美業務溢利增近10倍

股市 13:05 2022/03/29

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【業績│醫藥股】四環醫藥去年少賺12%、末期息連特別息派10.8分　醫美業務溢利增近10倍

四環醫藥 （00460） 去年純利減少12%至4.16億元（人民幣，下同），末期息維持1.3分，特別現金股息9.5分。四環去年研究及開發開支增長19%至8.68億元。

四環擬分拆軒竹生物於上海科創板上市【下一頁】

集團去年總收益增長33.6%至32.91億元，仿製藥業務收益增長18.2%至25.98億元，反映重點監控目錄產品對集團的仿製藥業務的影響已進入尾聲。創新藥業務及其他業務收益則增長23%至2.94億元。

軒竹生物估值近70億元

軒竹生物在2020至2021年共吸引來自國內頂尖私募基金的合計15.7億元的股權投資。截至去年底，軒竹生物投後估值從2020年8月的46億元，上升超過50%至近70億元。

四環：監管將推動醫美行業重整洗牌

四環醫美業務收益增長13.8倍至3.99億元，經營溢利增長9.7倍至2.48億元，主要由於肉毒毒素樂提葆上市銷售。集團目前醫美自研產品管線中共有十餘款III類醫療器械產品，包括一代「童顏針」、二代「少女針」等，還有數十款II類醫療器械產品。

四環認為，政策監管趨嚴成為常態大趨勢，進一步推動醫美行業重整洗牌，淘汰水貨假貨及出清非法違規黑機構，並長期利好正規機構發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

 

相關文章：【醫藥股】四環醫藥三款醫美產品獲藥監局批准

相關文章：【業績│醫藥股】石四藥去年純利增長28%末期息升四成至7仙　銷貨成本大增41%

相關文章：【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年溢利增長14%　末期息派0.15元

港股 業績公布 醫美 醫藥股 純利 四環醫藥（00460）
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