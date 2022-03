【黑客攻擊】太空狼人殺遊戲Among Us　完成緊急維修

▲ 由獨立遊戲開發商InnerSloth打造的「太空狼人殺」遊戲《Among Us》,上周五(25 日)於官方Twitter表示伺服器正遭分散式阻斷服務攻擊(DDoS),令北美和歐洲的伺服器更一度停機超過48小時。(官網圖片)

由獨立遊戲開發商InnerSloth打造的「太空狼人殺」遊戲《Among Us》,上周五(25 日)於官方Twitter表示伺服器正遭分散式阻斷服務攻擊(DDoS),因此讓許多玩家無法連接伺服器登錄,令北美和歐洲的伺服器更一度停機超過48小時。

經過兩日搶修,官方終於解決是次攻擊的具體源頭,宣布所有上架的遊戲平台服務已回復正常,包括 iOS、Android、Xbox等。InnerSloth指,會重新開放早前受影響的北美和歐洲伺服器,並向玩家表示「現在可以回到你的任務中(now get back to your tasks)」。

事實上,自《Among Us》流行開始,就曾遭受不同程度的網絡攻擊,當中最嚴重的一次攻擊由黑客Eris Loris造成,他以垃圾郵件為攻擊媒介,估計有約500萬玩家受到影響。

責任編輯:黃顯晴

