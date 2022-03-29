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【黑客攻擊】太空狼人殺遊戲Among Us　完成緊急維修

科技 13:43 2022/03/29

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由獨立遊戲開發商InnerSloth打造的「太空狼人殺」遊戲《Among Us》，上周五（25 日）於官方Twitter表示伺服器正遭分散式阻斷服務攻擊（DDoS），令北美和歐洲的伺服器更一度停機超過48小時。（官網圖片）

由獨立遊戲開發商InnerSloth打造的「太空狼人殺」遊戲《Among Us》，上周五（25 日）於官方Twitter表示伺服器正遭分散式阻斷服務攻擊（DDoS），因此讓許多玩家無法連接伺服器登錄，令北美和歐洲的伺服器更一度停機超過48小時。

【機迷熱話】黑客破壞《艾爾登法環》存檔　遊戲角色會反覆摔死

【網絡攻擊】北韓黑客利用Chrome漏洞　入侵金融科技及媒體機構

經過兩日搶修，官方終於解決是次攻擊的具體源頭，宣布所有上架的遊戲平台服務已回復正常，包括 iOS、Android、Xbox等。InnerSloth指，會重新開放早前受影響的北美和歐洲伺服器，並向玩家表示「現在可以回到你的任務中（now get back to your tasks）」。

事實上，自《Among Us》流行開始，就曾遭受不同程度的網絡攻擊，當中最嚴重的一次攻擊由黑客Eris Loris造成，他以垃圾郵件為攻擊媒介，估計有約500萬玩家受到影響。

【網絡安全】黑客組織Lapsus$　幕後主腦疑為16歲青少年

責任編輯：黃顯晴

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