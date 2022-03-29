【業績｜物管股】碧桂園服務：大規模收併購時間已過　去年核心淨利潤按年增58.7%、末期息29.95分人幣（第二版）

▲ 碧桂園服務去年核心淨利潤增58.7% 末期息29.95分人幣

碧桂園服務 （06098） 去年純利按年升增幅約50.2%至40.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤增幅58.7%至46.1億元。期內，碧桂園服務收入為288.4億元，按年升84.9%。碧桂園服務擬派末期息29.95分，按年升增長約36.9%。碧桂園服務午後轉跌，全日跌4.9%，收報31.3港元，成交8.15億港元。

去年內地房地產行業陷入寒冬，多間房企尋求資產套現，碧桂園服務趁機大舉收購物管公司，包括嘉寶服務、富良環球及鄰里樂。碧桂園服務管理層表示，通過去年收併購的佈局，集團現在形成了7個產品綫，進入了一些新的領域，集團大規模收併購的時間應該已經過去，今年和未來一段時間將重點「補短」，針對要引入人材及打造優勢的領域及業態進行收購。

首季收購了三至四個項目

管理層又指，今年首季以來，集團收購了三至四個項目，包括中梁百悦智佳服務，及與生活服務相關的項目。集團仍會進行一定的併購，但追求規模及合約的疊加的時代已經過去，會更安全、有效做併購，朝向商業寫字樓、生活服務等方面加強。具體的金額規劃會較往年少一些，認為是「可遇不可求」，不追求絕對的量，但如果有機會也會抓住，並靠自身現金流進行收購。

總裁李長江補充，今年收併購不單是住宅物業的收併購，可能會延伸至增值服務的部份。但會注重標的的質量，例如所在區域、管理費單價、團隊能力、業務開展情況等。

期內，物業管理服務收入按年升60.3%至137.9億元，佔總收入比例下降至約47.8%。社區增值服務收入增加92.2%至33.4億元，非業主增值服務收入為26.75億元，城市服務收入為45.3億元。至於商業運營服務，收入為6.5億元。

毛利率低的城市服務比重上升

去年毛利率下降3.3個百分點至約30.7%，主要由於毛利率低的城市服務比重上升，疫情社保減免政策取消的影響。

截至去年底止，除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積增102.9%至約為7.6億平方米，物業服務合同管理面積增75.2%至約為14.4億平方米。「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。

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