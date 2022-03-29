【業績｜物管股】碧桂園服務午後轉跌5%　去年核心淨利潤按年增58.7%、末期息29.95分人幣

▲ 碧桂園服務去年核心淨利潤增58.7% 末期息29.95分人幣

碧桂園服務 （06098） 去年純利按年升增幅約50.2%至40.3億元（人民幣，下同），核心淨利潤增幅58.7%至46.1億元。期內，碧桂園服務收入為288.4億元，按年升84.9%。碧桂園服務擬派末期息29.95分，按年升增長約36.9%。

碧桂園服務午後轉跌5%，報31.05元。

期內，物業管理服務收入按年升60.3%至137.9億元，佔總收入比例下降至約47.8%。社區增值服務收入增加92.2%至33.4億元，非業主增值服務收入為26.75億元，城市服務收入為45.3億元。至於商業運營服務，收入為6.5億元。

碧桂園服務毛利率低的城市服務比重上升

去年毛利率下降3.3個百分點至約30.7%，主要由於毛利率低的城市服務比重上升，疫情社保減免政策取消的影響。

截至去年底止，「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約8520萬平方米。而除「三供一業」業務外的物業服務收費管理面積增102.9%至約為7.6億平方米，物業服務合同管理面積增75.2%至約為14.4億平方米。

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