▲ 【業績│醫藥股】石四藥去年純利增長28%末期息升四成至7仙 銷貨成本大增41%

石四藥集團 （02005） 去年純利增長28.4%至7.85億元，收益增加25.7%至53.6億元，靜脈輸液及其他銷售收入增長25.1%至51.8億元。石四藥末期息增四成至7仙。

毛利率降4.4個百分點

去年輸液銷量約13.58億瓶（袋），增長約13.8%，輸液銷售額實現約33.04億元，增長約25.3%。非PVC軟袋及直立式軟袋輸液的收益合共23.12億元，佔靜脈輸液總收益70%，較去年增加36.3%。

由於銷量增加及生產成本上漲的整體趨勢，去年銷貨成本增加40.8%至21.86億元。整體毛利率下降4.4個百分點至59.2%，主要由於生產成本上漲的整體趨勢，及毛利率低於成藥的原料藥收益部分增加所致。

截至目前，集團累計申請專利288項，授權170項，其中取得授權中國發明專利68項，國際發明專利5項。

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