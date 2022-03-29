  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│醫藥股】石四藥去年純利增長28%末期息升四成至7仙　銷貨成本大增41%

股市 12:35 2022/03/29

分享：

【業績│醫藥股】石四藥去年純利增長28%末期息升四成至7仙　銷貨成本大增41%

石四藥集團 （02005） 去年純利增長28.4%至7.85億元，收益增加25.7%至53.6億元，靜脈輸液及其他銷售收入增長25.1%至51.8億元。石四藥末期息增四成至7仙。

毛利率降4.4個百分點

去年輸液銷量約13.58億瓶（袋），增長約13.8%，輸液銷售額實現約33.04億元，增長約25.3%。非PVC軟袋及直立式軟袋輸液的收益合共23.12億元，佔靜脈輸液總收益70%，較去年增加36.3%。

由於銷量增加及生產成本上漲的整體趨勢，去年銷貨成本增加40.8%至21.86億元。整體毛利率下降4.4個百分點至59.2%，主要由於生產成本上漲的整體趨勢，及毛利率低於成藥的原料藥收益部分增加所致。

截至目前，集團累計申請專利288項，授權170項，其中取得授權中國發明專利68項，國際發明專利5項。

相關文章：【業績｜醫藥股】三生製藥彈近4%　去年純利增近1倍至16.5億元人民幣、末期息每股20港仙

相關文章：【業績｜醫藥股】泰格醫藥去年盈利升逾64%　毛利率跌4個百分點

相關文章：【醫藥股】四環醫藥擬分拆軒竹生物上海科創板上市　融資後估值近70億元

【ET財智Talk】強積金連續3個月見紅　駿隆王玉麟分析MPF攻守兼備部署（立即收看）

港股 業績公布 醫藥股 專利 石四藥集團（02005）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【京東裁員】炒人發「畢業通知」　內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災
【京東裁員】炒人發「畢業通知」　內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款