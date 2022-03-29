▲ 【業績｜醫藥股】華潤醫藥去年溢利增長14% 末期息派0.15元

受疫情緩解，華潤醫藥 （03320） 去年業績恢復增長，總收益達2,368.06億元，按年增長18.2%。溢利為37.7億元，按年增長14.3%。末期股息每股普通股0.15元。

集團整體毛利率為14.9%，與2020年毛利率16.1%相比，下降1.2個百分點。分部業務方面，集團收入由製藥、醫藥分銷、藥品零售3個主要業務組成，其收益佔比分別為14.9%、81.9%以及3.2%。

製藥業務分部收益386.1億元，按年增長19.9%，其毛利率為57.6%，按年下降2.9個百分點。醫藥分銷業務收益1,991.3百萬元， 按年增長17.9%，其毛利率為6.2%，按年下降0.9個百分點。醫藥零售業務錄得收益76億元，按年增加17.6%，其毛利率為9.2%，按年下降1.1個百分點。

集團的新產品開發在研項目超過200個，其中新藥項目超過70個，主要涉及腫瘤和免疫、代謝和內分泌、呼吸系統、血液、心血管、中藥經典名方等領域。

【ET財智Talk】強積金連續3個月見紅 駿隆王玉麟分析MPF攻守兼備部署（立即收看）

相關文章:

【醫藥股】華潤醫藥斥近8億購永泰生物一成股本 完成後為主要股東

【業績｜醫藥股】三生製藥彈近4% 去年純利增近1倍至16.5億元人民幣、末期息每股20港仙

【業績｜醫藥股】泰格醫藥去年盈利升逾64% 毛利率跌4個百分點

編輯:姚卓然