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【烏克蘭戰爭】俄擬反制裁 限制不友好國家公民入境

環球政治 12:40 2022/03/29

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俄羅斯遭西方國家制裁後，將英美等國列入不友好國家名單。俄羅斯外長拉夫羅夫周一（28日）更表示，俄羅斯計劃擴大反制裁措施，限制不友好國家的公民入境俄羅斯。

【烏克蘭戰爭】和談料難突破 烏指不用領土主權換停火 【下一頁】

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報道，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發表電視演說時表示，俄羅斯政府正制定一項有關報復性簽證措施的總統法令草案，來應對部分國家的不友好行為。

拉夫羅夫指這項法案料會針對這些國家的公民入境俄羅斯實施一些限制，但未有進一步解釋何時及具體如何實施限制。

西方因應俄烏戰爭對俄羅斯實施前所未有的制裁，而俄羅斯也擴大不友好國家名單，目前包括美國、英國、加拿大、新西蘭、日本、南韓、所有歐盟成員國等國家。

【烏克蘭戰爭】俄財閥疑似中毒跡象 美官員：或與環境有關 【下一頁】

但由於歐盟及英美等國已禁止俄羅斯航班進入其領空，俄羅斯民航局其後也禁止36國使用其領空，實際上這些地區的旅客目前要往返俄羅斯已經受到限制。

拉夫羅夫強調俄羅斯的限制入境措施是要回應美國及其盟國的不友好行動，批評英美等國的制裁措施非法，更侵犯了俄羅斯實體和公民的權利。

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責任編輯：鄭錦玲

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