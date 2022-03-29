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美國高速公路50車相撞 料為強風雪引起

環球社會熱點 13:04 2022/03/29

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美國賓夕法尼亞州地區近日遭受風雪吹襲，嚴重影響當地。當地一條高速高路周一（28日）發生多車連環相撞意外，釀成最少3人死亡，約24人被送院治理，阻塞路段蔓延逾11公里。

巴拿馬貨輪失火全員獲救 載有4000輛名車恐報銷 【下一頁】

賓夕法尼亞州斯古吉爾縣（Schuyllkill）的81號高速公里周一發生交通意外，造成超過50架車輛連環相撞。斯古吉爾縣驗屍官David J. Moylan透露，車禍導致最少3人死亡。當地緊急救援服務表示，24人被送往醫院治療。

車禍最初於當地時間周一早上10時30分後通報，其時當地正遭遇強風雪吹襲，惟美國國家氣象局此前未有對相關地區發出警告。同日下午，國家氣象局向賓夕法尼亞州發出15則強風雪警告。

事發現場片段

    點擊圖片放大
    +2

摩洛哥5歲男童墜井4日奇跡獲救 但送院後死亡 【下一頁】

賓夕法尼亞州交通部與警方派員前往事發現場，協助疏導長逾11公里的阻塞。州警方表示，現階段事發原因未明，仍在調查初步階段。緊急救援服務部估計，強風雪使能見度降低或導致車禍主因。現場片段可見，事發地點附近能見度極低。

當地媒體報稱，相同路段過去兩個月內兩度因強風雪導致嚴重車禍，兩次事發地點相隔僅約40公里，同樣涉及超過50部車輛。

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責任編輯：吳漢培

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