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拜登推5.8萬億財政預算 增軍費徵富人稅

環球社會熱點 12:17 2022/03/29

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美國總統拜登公布下年度財政預算案，措施包括大幅增加軍費，應對俄羅斯在歐洲的威脅及援助烏克蘭。此外，財政預算案將開微富人稅及提高企業稅，目標在未來10年減少超過1萬億美元（7.8萬億港元）赤字。

拜登擬對富人徵稅 瞄準未實現收益 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一向國會提交總值5.79萬億美元（45.1萬億港元）財政預算案，分為3項主要內容：安全保障、財政責任，及投資建設更美好國家。

措施要求增加軍費，將國防開支增至7,730億美元（6萬億港元）、為烏克蘭提供近10億美元（78億港元）額外援助，以應對俄羅斯侵略，為歐洲防衛倡議及北約提供69億美元（538億港元）。

另一方面，拜登提議開徵富人稅，對年收入超過1億美元（7.8億港元）家庭，包括對其未實現收益加徵最少20%稅率，估計涉及0.01%住戶，預計未來十年可為政府帶來3,600億美元（2.8萬億港元）收入，有一半稅款來自資產超過10億美元（78億港元）家庭。

此外，亦計劃將企業稅由21%提高至28%、限制上市公司高層在回購股票數年內出售股票，禁止他們趁股價回升時轉售圖利。

俄財閥疑似中毒 美官員：或與環境有關 【下一頁】

拜登表示，前任政府財政混亂，現屆政府正努力減少赤字，預計今年聯邦赤字可減少超過1.3萬億美元（10.1萬億港元），未來十年進一步削減1萬億美元（7.8萬億港元）赤字。

拜登亦稱，過去數年大多數民眾過得非常艱難，但億萬富豪及大企業卻比以往更加富有，政府因此要求他們支付公平稅項。

拜登亦要求300億美元（2,340億港元）開支用於援助國內執法部門，5年內向衛生及公共服務部提供817億美元（6,372億港元）應對未來出現的疫情，及180億美元（1,404億港元）用於氣候適應計劃等。

預算撥款要待國會通過，但民主黨對增加軍費存在分歧，提高企業稅亦早被部分民主黨人反對。民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）認為，美國軍費開支已遠超其他國家，不必大幅增加國防預算。

眾議院預算委員會主席John Yarmuth預計，整個過程可能像去年一樣拖延，當時眾議院早已起草撥款法案，但國會直到8月才批准預算。

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責任編輯：郭麗明

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