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【石Sir午市閒談】今日推介雅迪｜鐵塔、海爾智家、比亞迪電子、京東健康、普拉達最新部署

股市 12:35 2022/03/29

分享：

恒生指數中午收報21783點，升98點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介雅迪 （01585） ，另亦會分析鐵塔 （00788） 、海爾智家 （06690） 、比亞迪電子 （00285） 、京東健康 （06618） 、普拉達 （01913） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：32 – 比亞迪電子 （00285）  或造底

03：21 – 鐵塔 （00788）           反彈

05：39 – 普拉達 （01913）        好淡爭持

07：22 – 京東健康 （06618）     雙底？

08：50 – 海爾智家 （06690）     雙底？

10：05 – 雅迪 （01585）           OBV升

11：55 – 推介股表現記錄

12：36 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 海爾智家（06690） 雅迪控股（01585） 中國鐵塔（00788） 比亞迪電子（00285） 京東健康（06618） 普拉達（01913） 石鏡泉
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