穩預期助香港資本市場回歸理性

自新冠疫情爆發造成「新供給衝擊」以來，全球宏觀形勢跌宕起伏，人們一次次親身經歷了各種史詩級的市場波動。例如，2020年3月12日，美股三大指數收盤時跌幅都近10%，高於2008年金融危機期間的最大單日跌幅，並在一周內發生兩次熔斷，而在此之前美股歷史上也僅發生過一次熔斷。不僅如此，熔斷浪潮也順勢傳導至全球股票市場，當日有至少11個國家（巴西、南韓等）的股市發生熔斷。「創新高（低）」這樣的字眼在近3年的媒體報道中屢屢出現，雖然每一個「創紀錄」現象的出現會有一個最直接的導火綫，例如，當前的地緣動盪導致能源、糧食、金屬等大宗商品價格起伏波動，但每個現象背後的潛在邏輯無一不是不確定性對於人們恐慌情緒的一次次強化，而恐慌情緒的強化則會反映於市場交易當中，當前香港市場的表現也正印證了這點。

根據模型結果，負面情緒的影響力提升了9個百分點，至24%。同時，在低迷的市場環境中，人們負面情緒的敏感性也在增加，進而表現得更加悲觀，形成負向反饋，導致脆弱的恐慌情況在市場中彌漫，一個細小的事件都可以將其點燃，從而引發市場劇烈震動。聚焦港股市場，雖然新冠疫情、地緣風險、大國博弈等都是不確定性的來源，但最深層的不確定性是來自於對於增長的擔憂。因此，改善負面情緒的持續蔓延，最核心的邏輯就是穩定對於未來增長的預期。

儘管港元12個月遠期滙率反映了香港較好的未來預期，其（逆序）與恒生指數的表現也存在較為一致的上漲趨勢，但在2月中下旬之後，作為反映未來預期的資本市場似乎與之發生了背離。而這種背離情況的發生，可能是因為人們的情緒狀態影響了對於信息的反應能力，當情緒與信息的基調不一致時，則會做出延遲反應。當前，市場充斥着負面且脆弱的情緒，即使有積極正面的信息被釋放，投資者也不能及時充分地對此做出反應，從而導致市場表現與未來預期之間的短暫背離。此外，基於模型結果可以發現，目前階段香港資本市場受未來預期的影響低於疫情發生之前。市場不再給予未來和以前相同的權重，在這樣的情境下，即使再強勁的預期也只能部分反映於市場當中。因此，穩定預期、增強對於未來的信心，平衡短期擾動與長期價值，將是資本市場表現回歸理性的必經之路。

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