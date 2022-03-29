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【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股

股市 11:55 2022/03/29

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【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5%　看好兩隻本港地產股

本港樓市過去數月受到宏觀經濟疲弱及港元拆息（HIBOR）影響，今年來樓價回落約4%，高盛預期，本港住宅樓市未來會在低位持續一段長時間，預期2022至2025年樓價，每年下跌5%，而HIBOR則會上升及影響借貸成本，料按息由目前約1.5%，升至2024年的4%，才會見頂。

「假設樓價不變，借貸成本每升2.5個百分點，收入需要增加30%，負擔能力才能維持不變。」

長實李澤鉅料本港樓市可平穩發展【下一頁】

高盛指，即使本港家庭收入於未來3至4年增長10%至15%，樓價仍會出現15%至20%調整，故此調低本港地產股於2022至2024年每股基礎溢利預測3%至7%，預測NAV亦平均降低3%。

高盛預期，投資者料更關注本港地產股的回報，該行偏好在派息上較有靈活性的地產股，因此維持長實 （01113） 「確信買入」評級。

恒地料低息環境料撐樓市【下一頁】

高盛指，長實於中港房地產的佔不高，而且股息增長相對較快，英國酒館營運亦正在復甦，預期疫後毛利率會較疫前低約6個百分點，而毛利率每升1個百分點，息稅前利潤（EBIT）則升1%，近日長實股價明顯跑贏同業。

除長實外，高盛亦看好新世界發展 （00017） ，因固定收益佔比上升，特別是來自內地投資物業收入，重申「買入」。恒地 （00012） 則維持「沽售」評級，預期資本開支龐大限制股息上升空間，信置 （00083） 評級亦為「沽售」，看不到有其他釋放潛在價值的可能。

相關文章：【大行報告】滙證：財政預算案對樓市屬正面、偏好發展商股　首選兩地產股

相關文章：【美國加息】金管局：港銀淨息差近見底　加息周期將帶動銀行收入、續關注樓市發展

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