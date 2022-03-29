【疫市營商】兩餸飯店推龍蝦引人龍　疫下生意大增3成

▲ 疫下經濟不景氣，越來越多主打「兩／多餸飯」的外賣店進駐各區，對市民來説是經濟實惠的選擇。（資料圖片）

疫下經濟不景氣，越來越多主打「兩／多餸飯」的外賣店進駐各區，對市民來説是經濟實惠的選擇。有商戶負責人稱，近日生意額增約3成，每日賣出近1000個飯盒。

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位於大埔的「玲瓏巧點功房」，最近因推出45元半隻蒜蓉蒸加拿大龍蝦引起關注，吸引了不少市民排隊購買。負責人王先生表示，第五波疫情下的生意額增約3成，每日賣出約1000個飯盒，推出龍蝦菜式算是「回饋街坊」。

他表示，龍蝦每日限量售約30至40份，下午6時開售，五時45分派籌，「但5點已有人排隊領籌，甚至4點45分，當中更有遠至九龍的市民光顧」，故即使設立派籌機制，店舖門外仍不時大排長龍。

生炒骨、豬扒、肉餅 最受歡迎

王反映，除了龍蝦外，該店的菜式選項約有20至30款，每日皆會轉款式。最受歡迎的菜式則是生炒骨、豬扒、肉餅等等。在菜式的選擇上，該店還會在其Facebook專頁詢問顧客意見，最近就打算新增鮑魚作為菜式之一。

他提到，商店雖於11時開門，但每日8時便要開始預備，近日亦需增加人手應付人潮。王反映，當初選擇入市的原因是眼見所在地區未有太多同類店舖，競爭不算激烈。且位置靠近街市，不少主婦會順便光顧該店來「加餸」；附近亦為住宅區，可累積不少熟客。

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記者：李智美