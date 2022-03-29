美團（03690）業績勝預期   最壞時間已過？

美團 （03690） 股價今早升逾5%，繼上日飆升後，今早再炒上，高開3%後升幅持續擴大。美團公佈業績後扭轉頹勢，多間大行亦認為新業務虧損幅度將會收窄，股價早前持續收壓因市場過分憂慮，認為公司基本面仍然穩健。究竟現階段可否吸納？預期上望多少？

強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署

國農證券研究部投資經理方澤翹（Kelvin）指美團的業績理想，但新業務仍然無了期繼續燒錢，加上騎手成本仍然上升，預期股價2年內仍難以重回300元水平的山頂位，除非轉虧為盈，即使反彈亦難突破200元。策略上，方澤翹認為美團現價逼近160元，吸納良機已過，建議等回調到140至150元才吸納，整固後上望170元，潛在升幅至少一成。



*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（15：58-18：27、 39：39 -41：17） 港股進入整固期 方澤翹拆解比亞迪業績部署、港股策略* →【按此速睇 - 附time code】

*業績期步入尾聲、港股反彈完未？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*