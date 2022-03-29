【YouTube】YouTube測試新功能：允許觀眾睇片期間　拋出Emoji表達反應

▲ YouTube表示，這一功能可讓用戶在觀看影片的過程中，了解其他觀眾在哪些時刻作出哪些反應。（法新社）

觀看Facebook Live期間，用戶可拋出「Like」或「心心」表情符號（Emoji），向直播主表達反應，而這些Emoji也會即時在畫面出現。近日YouTube參考類似功能，向部分用戶進行測試，當觀看影片某些畫面引起共鳴時，允許他們拋出Emoji表達反應。

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YouTube表示，這一功能可讓用戶在觀看影片的過程中，了解其他觀眾在哪些時刻作出哪些反應。在每個影片的評論部分將有一個單獨的反應面板，按時刻顯示Emoji的反應，類似於Facebook Live和Twitch的已有功能。據悉，該測試功能可讓用戶使用各種Emoji反應，包括：喜極而泣的臉、一顆心、震驚的臉、慶祝派對的爆竹、一個問號、想法燈泡，以及一隻尖叫的貓等。

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事實上，透過Emoji了解用戶反應在社交平台也是屢試不爽。然而，影片作為一種時間較長的媒介，將更有可能引起更多觀眾反應。YouTube創作者也可通過Emoji收到更詳細的用戶反饋，例如能夠確定一個笑話是成功還是失敗。

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責任編輯：陳卓賢