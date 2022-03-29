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【微盟2013】瑞銀：微盟業績大致符合市場預期　管理層目標明年收支平衡、今年訂閱解決方案料至少增2成

股市 11:33 2022/03/29

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【微盟2013】瑞銀：微盟業績大致符合市場預期　管理層目標明年收支平衡、今年目標訂閱解決方案至少增2成

微盟 （02013） 去年業績大致符合市場預期，瑞銀指，公司下半年增長減慢，不過，重申目標明年收支平衡，今年目標訂閱解決方案至少增2成，商家解決方案則增3成。

微盟今日一度大彈兩成，高見5.41元，現升17.5%，報5.23元。

微盟去年收入按年上升36.4%，至26.9億元（人民幣．下同），去年經調整虧損5.7億元，去年同期為利潤1.1億元。瑞銀表示，公司去年經調整虧損較預期的4.3億元為高，而下半年收入增長28.7%至13億元，增長較預期為慢。受精準營銷所拖累，下半年收入為6.6億元，較該行預期低20%。

不過，訂閱解決方案下半年按年升46%至6.4億元，較預期為佳，而每用戶平均收益（ARPU）增長57.7%至11,553元人民幣，表現強勁。

該行引述公司管理層指，部份訂單因新冠疫情而有所延遲，但對今年需求趨勢感到樂觀，特別是智慧零售訂單。至於商家解決方案方面，公司料今年精準營銷毛收入約130億元至140億元，毛利率未來數年持續提升。瑞銀維持「買入」評級，目標價為15元。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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編輯:姚卓然

疫情 港股 SaaS 微盟集團（02013） 瑞銀

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