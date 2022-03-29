Will Smith為打人致歉「愛的世界沒有暴力的位置」

第94屆奧斯卡頒獎典禮已在美國時間周日（27日）完畢，期間出爐新影帝韋史密夫台上掌摑主持人Chris Rock的插曲成為全晚最大焦點。韋史密夫周一（28日）為掌摑行為致歉，稱當時的行為不可接受且不可原諒。韋史密夫指，各種形式的暴力是具破壞性及不當。

Will Smith首奪奧斯卡影帝 台上衝突反成焦點 【下一頁】

韋史密夫（Will Smith）周一（28日）下午在社交平台Instagram上，向Chris Rock公開致歉。他表示，明白Chris Rock以自己作笑話素材是工作的一部分，但關於妻子Pinkett-Smith健康狀況的笑話令他無法忍受，情緒激動下做出不合時宜的行為。

韋史密夫直言自己有錯，但指自己的行為並不代表自己想成為類似的人。他強調，在愛與仁慈的世界沒有暴力的位置，各種形式的暴力都是有毒且具有破壞性。韋史密夫指，很遺憾自己的行為玷污屬於所有人原本美好的活動。

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韋史密夫亦向主辦方、節目製作人、所有現場觀眾及世界各地觀看節目直播人士致歉。他憑在《王者世家》（King Richard）扮演網壇雙星莎蓮娜及維納絲（Serena and Venus Williams）父親成功封帝，台上引用自己飾演角色指，明白自己在做什麼，該角色亦是家庭的守護者。所以韋史密夫亦向莎蓮娜及維納絲家人，以及參與電影製作人士致歉。

雖洛杉磯警局表示，Chris Rock選擇不就事件對韋史密夫提吿，但事件風波未平。奧斯卡頒獎典禮大會周一中午再度發表聲明，譴責韋史密夫行為，並指已開始圍繞事件正式展開調查，將根據章程、行為標準及加州法律討論進一步行為及後果。

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責任編輯：李俊儀