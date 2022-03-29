樂善堂與油尖旺民政事務處合作「居家抗疫支援計劃」 為確診少數族裔及基層家庭送上抗疫物資

下一篇文章
香港鐘表業總會 聯繫匯聚 共同抗疫 及時關懷 建立互信
油尖旺區是少數族裔主要聚居地方, 十八區中亦以油尖旺最多劏房單位, 基層家庭居多。為協助少數族裔及基層家庭, 九龍樂善堂與油尖旺民政事務處3月4日開始「居家抗疫支援計劃」, 為確診少數族裔及劏房戶提供物資支援, 當中包括少數族裔的清真食品、一般食品、快速測試劑、平安藥包及消毒物品等, 計劃推出三星期, 共有897戶確診家庭求助, 共2,547人受惠。
油尖旺民政事務專員余健強表示, 少數族裔較少留意抗疫資訊, 在物資方面相對短缺, 是項「居家抗疫支援計劃」, 本處網絡了區內不同少數族裔團體合作, 當少數族裔確診求助時, 有熟識他們語言的團體能夠透徹了解確診者需要, 不會因語言不通, 妨礙了即時支援。食物包物資屬清真食品, 並會提醒他們目前最新的防疫資訊, 令少數族裔獲得最適切支援。
樂善堂劉愛詩總幹事表示, 送抗疫物資予確診戶具一定風險, 但只要小心防疫, 可降低感染風險, 團隊希望能在疫情下幫得一個得一個。而今日送上物資的基層家庭屬一家七口, 當中包括年長父母、丈夫和子女; 另一戶居於唐樓之家庭, 一家四口亦確診。兩戶家庭確診後全家需要隔離, 亟需物資支援, 我們為他們送上食品、快速測試劑及成人和兒童平安藥包等, 希望能在最有需要時提供適時協助。
「居家抗疫支援計劃」在油尖旺區推出僅僅三星期, 由愛心企業贊助物資, 在油尖旺民政事務處協助下網絡找出有需要確診者, 再由樂善堂人員接洽確診之少數族裔和基層家庭, 戴上防護裝備逐家逐戶送上物資。至今已協助203戶、812人確診少數族裔家庭以及694戶、1,735名居於油尖旺確診劏房或屬基層家庭。計劃將持續至2022年3月31日, 有物資需要之確診家庭可致電: 6592-1344。
(特約)