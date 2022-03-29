樂善堂與油尖旺民政事務處合作「居家抗疫支援計劃」 為確診少數族裔及基層家庭送上抗疫物資

油尖旺區是少數族裔主要聚居地方, 十八區中亦以油尖旺最多劏房單位, 基層家庭居多。為協助少數族裔及基層家庭, 九龍樂善堂與油尖旺民政事務處3月4日開始「居家抗疫支援計劃」, 為確診少數族裔及劏房戶提供物資支援, 當中包括少數族裔的清真食品、一般食品、快速測試劑、平安藥包及消毒物品等, 計劃推出三星期, 共有897戶確診家庭求助, 共2,547人受惠。

▲ 油尖旺民政事務專員余健強太平紳士(左)及九龍樂善堂總幹事劉愛詩女士MH(右)今日到油尖旺區親身上門送上抗疫物資予確診隔離家庭。

油尖旺民政事務專員余健強表示, 少數族裔較少留意抗疫資訊, 在物資方面相對短缺, 是項「居家抗疫支援計劃」, 本處網絡了區內不同少數族裔團體合作, 當少數族裔確診求助時, 有熟識他們語言的團體能夠透徹了解確診者需要, 不會因語言不通, 妨礙了即時支援。食物包物資屬清真食品, 並會提醒他們目前最新的防疫資訊, 令少數族裔獲得最適切支援。

▲ 油尖旺民政事務專員余健強太平紳士(左)及九龍樂善堂總幹事劉愛詩女士MH(右)今日到油尖旺區親身上門送上抗疫物資予確診隔離家庭。

樂善堂劉愛詩總幹事表示, 送抗疫物資予確診戶具一定風險, 但只要小心防疫, 可降低感染風險, 團隊希望能在疫情下幫得一個得一個。而今日送上物資的基層家庭屬一家七口, 當中包括年長父母、丈夫和子女; 另一戶居於唐樓之家庭, 一家四口亦確診。兩戶家庭確診後全家需要隔離, 亟需物資支援, 我們為他們送上食品、快速測試劑及成人和兒童平安藥包等, 希望能在最有需要時提供適時協助。

▲ 物資包內有食品、快速測試劑、消毒物品及成人和兒童平安藥包等, 希望能在最有需要時為確診隔離家庭提供適時協助。

「居家抗疫支援計劃」在油尖旺區推出僅僅三星期, 由愛心企業贊助物資, 在油尖旺民政事務處協助下網絡找出有需要確診者, 再由樂善堂人員接洽確診之少數族裔和基層家庭, 戴上防護裝備逐家逐戶送上物資。至今已協助203戶、812人確診少數族裔家庭以及694戶、1,735名居於油尖旺確診劏房或屬基層家庭。計劃將持續至2022年3月31日, 有物資需要之確診家庭可致電: 6592-1344。



(特約)