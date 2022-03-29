【綠電】發改委發布綠色絲路頂層設計 鼓勵光伏風電走出去

國家發改委等四部門日前印發《關於推進共建「一帶一路」綠色發展的意見》提出，鼓勵太陽能發電、風電等企業「走出去」，鼓勵企業開展新能源產業、新能源汽車製造等領域投資合作。全面停止新建境外煤電項目，穩慎推進在建境外煤電項目。有序推進綠色金融市場雙向開放，鼓勵金融機構和相關企業在國際市場開展綠色融資。

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《意見》圍繞推進綠色發展重點領域合作、推進境外項目綠色發展、完善綠色發展支撐保障體系3個板塊，提出15項具體任務。《意見》提出，要加強綠色能源合作，鼓勵太陽能發電、風電等企業「走出去」。加強綠色交通合作，推廣新能源和清潔能源車船等節能低碳型交通工具，推廣智能交通中國方案，鼓勵企業參與境外鐵路電氣化升級改造項目。加強綠色產業合作，鼓勵企業開展新能源產業、新能源汽車製造等領域投資合作，鼓勵企業赴境外設立聚焦綠色低碳領域的股權投資基金。此外，《意見》還提出，要加強綠色貿易合作，綠色金融合作，綠色科技合作，綠色標準合作，並加強應對氣候變化合作。

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在推進境外項目綠色發展方面，《意見》強調要促進煤電等項目綠色低碳發展。全面停止新建境外煤電項目，穩慎推進在建境外煤電項目。推動建成境外煤電項目綠色低碳發展，鼓勵相關企業加強煤炭清潔高效利用，採用高效脫硫、脫硝、除塵以及二氧化碳捕集利用與封存等先進技術，升級節能環保設施。研究推動鋼鐵等行業國際合作綠色低碳發展。

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記者：林衛