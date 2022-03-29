▲ 【美股焦點】美國司法部批准反壟斷法案 冀禁亞馬遜、蘋果及Google等科網平台偏袒自家產品

有外電指，美國司法部周一（28日）批准了一項針對亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）和蘋果（Apple）（美：AAPL）等的反壟斷法案，冀防止大型科技平台偏袒自家產品和服務，今次舉動標誌著拜登政府首次全力支持反壟斷措施。

美國司法部負責立法事務的代理助理總檢察長Peter Hyun致函參議院司法委員會兩黨領導人指，擁有主導地位平台的崛起會對開放市場和公平競爭構成威脅，給消費者、企業、創新、彈性、全球競爭力和民主帶來風險。

此前亞馬遜、蘋果及Google曾經致函表明對上述法案的擔憂。蘋果、Google強調，法案將迫使他們對用戶數據採取冒險舉措，比如與其他服務共享數據，或者允許用戶下載未經審查的應用程序。

Google、亞馬遜提到，法案或給依賴其服務的消費者和小企業帶來負面後果。亞馬遜稱，這將讓公司很難保證這些小企業的產品一天或兩天發貨，而這恰恰是亞馬遜 Prime 服務對賣家和客戶的關鍵承諾。

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