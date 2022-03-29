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【中石化386】天風稱派息高維持買入評級 中石化業績創十年最佳

股樓投資 11:42 2022/03/29

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去年中石化（00386）賺712億元（人民幣，下同），按年大幅114%，創十年最好水平，加權平均淨資產收益率為9.4%，按年上升4.9個百分點，擬派發569億元，對應每股0.47元，派息比例達80%，股息率達11%。公司去年油氣當量產量3,940萬噸，按年基本持平；天然氣產量340億立方米，按年增長12%。境內油氣儲量替代率達到 154％。天風證券指，天然氣儲量的提高主要來自「擴展與新發現」，故公司天然氣仍有較好增產潛力。

【同場加映】青姐話：清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

公司去年實現油價每桶68美元，實現氣價每立方米1.6元，分別按年升50%、19%。去年煉油板塊的經營收益653億元，按年轉正；化工板塊經營收益111億元，基本持平。煉化板塊合計加工利潤每桶6.4美元，按年大幅提高。該行判斷主要得益於疫情恢復拉動成品油需求，及原油價格上漲帶來的庫存收益。銷售板塊經營收益212億元，基本持平。

【延伸閱讀】大行點睇：大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價，請按【見下頁

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公司計劃今年資本開支1,980億元，按年升18%，其中勘探開發、化工、銷售按年分別升20%、28%及8%。上游資本開支增加幅度超出市場預期，主要用於順北、塔河等原油產能建設，川西、東勝、中江等天然氣產能建設，龍口LNG等儲運設施建設。該行考慮油價上漲，上調今明兩年淨利潤812億元、822億元，新增2024年淨利潤預測843億元，對應預測市盈率6倍，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：檢討六大指標 三大策略出招

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記者：林衛

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