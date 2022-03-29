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【烏克蘭戰爭】和談料難突破 烏指不用領土主權換停火

環球政治 11:03 2022/03/29

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俄羅斯與烏克蘭將移師土耳其舉行新一輪和談，料會於周二（29日）開始談判。烏克蘭代表預計今輪和談仍難取得突破，但表明烏克蘭不會用領土主權來換取停火。

【烏克蘭戰爭】俄財閥疑似中毒跡象 美官員：或與環境有關 【下一頁】

俄烏談判代表幾乎每日舉行視像會議，但對上一次面對面和談已經是本月10日時，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面。

周二將為俄烏談判代表抵達土耳其伊斯坦布爾超過兩周以來，首次面對面和談。庫列巴認為，烏克蘭今次和談最大的期望就是停火，不過強調烏方不會用人、領土或主權來換取停火。

烏克蘭內政部長顧問Vadym Denysenko周一（28日）稱，他認為會談取得重大突破的可能性很低。

烏克蘭總統顧問Alexander Rodnyansky也表示，除非俄羅斯願意妥協，否則他相信俄羅斯只是暫時藉著和談分散西方注意力，讓外界相信無需加強對俄制裁。

Rodnyansky認為短期內都不會有解決方案，但他稱俄羅斯在戰場上一直慘敗，因此自己對烏克蘭局勢已經不再感到這麼悲觀。

他形容俄軍損失慘重及士氣低落，認為俄軍應該難以長期維持攻勢。他估計一旦俄羅斯意識到這一點，將會被迫考慮與烏克蘭簽訂和約。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基評英德法領袖 一人被批恐懼俄羅斯 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指，俄方為免損害談判進程不會評論今次和談，但表示繼續面對面和談很重要。

雙方都提到烏克蘭或接受中立地位並獲得國際安全保障的方案，但雙方在克里米亞及頓巴斯（Donbass）東部地區的領土主張方面都未能達成協議。

路透社引述一名美國國務院官員指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）似乎未準備讓步，因此難以判斷他何時才會接受和談方案。

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責任編輯：鄭錦玲

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