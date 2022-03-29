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【上海半封城】瑞銀財管：若半封城短期證明有效、中國經濟仍有望於次季復甦　料4月會減息降準

股市 10:58 2022/03/29

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【上海半封城】瑞銀財管：若半封城短期證明有效、中國經濟仍有望於次季復甦　料4月會減息降準

上海實施「半封城」，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為，上海兩階段封鎖，表明中國正在探索疫情防控的不同選項，目標把對經濟的負面影響降至最低，這輪措施對生產活動的影響可控，雖然市場對消息反應負面，但如果短期和迅速實施限制被證明有效，中國經濟仍有望於第二季開始復甦。

大摩料內地首季經濟無增長【下一頁】

深圳經歷一周「封城」後，深圳出行和工業用電量等高頻數據已恢復到封鎖前的水平，表明限制一旦解除，經濟活動就會快速回升，即使3月宏觀經濟數據可能令人失望，但預計中央4月起陸續出台政策以穩經濟，包括可能降準降息及減稅降費。

人民幣第二季主要在6.40至6.45區間震盪

瑞銀財管指，人民幣兌美元近日調整至6.37左右，在地緣政治風險高企、中美收益率差距收窄、美元廣泛走強的背景下，估計滙率即將見頂，第二季主要在6.40至6.45區間震盪。

當前地緣政治局勢仍然緊張，對俄羅斯的制裁使北京和華盛頓的關係更趨複雜，雖然中美關係預計不會急劇惡化，但這仍然是中國股票面臨的風險之一。受到Omicron疫情影響，大量手術及其他醫療服務需要延後進行，但隨著美國和歐洲病例數下降，行業正在走向正常化，醫療科技和醫療保健服務板塊的盈利預測也有望獲得上修。該行偏好的醫療科技和醫療保健服務股票中，市盈率中值為25倍，雖然高於MSCI全球指數的17倍，但相信相關企業盈利預測將調高，而大盤的盈利修正趨勢目前是向下的。

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經濟 減稅 降準 疫情 財富及資產管理 瑞銀 俄羅斯 中美關係 地緣政治 中國

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