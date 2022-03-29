【人保1339】管理層將通過多種方式振股價 人保股價處歷史底部

中國人保（01339）去年多賺7.2%至214.8億元（人民幣，下同），總收入為5,946億元，上升2.2%，其中戰略性發展非車險業務，總收入1,942.6億元，按年增16%，派末期息每股0.147元。人保集團副總裁李祝用在年度業績發布會上稱，「從估值角度來看，我們的股價是被低估的。目前A股和H股股價對應的股息率分別為3.7%和8%，是值得長期持有的，投資者可以在獲得較高現金股息的同時分享公司長期發展成果。」

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他表示，從估值的角度和股息率收益的角度來看，公司股價處於歷史底部，有信心公司股價未來將長期向好。據報道，去年保險板塊股價表現不佳，主要因大部分公司選擇通過深度的渠道和產品改革，故各大壽險公司都出現了暫時性的業務增速下滑。此外，也有一些投資者擔憂車險綜合改革以及重大自然災害會影響財產險行業未來的盈利能力。

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談及人保將通過哪些方式提振公司股價，一是更加深入推進「卓越保險戰略」實施，持續提升公司業績，為投資者創造可持續增長價值，以良好的業績來支撐公司股價；二是不斷提高對投資者的回報，關注每股派息金額，每年確立派息比例時也必然會考慮這點，讓投資者獲得穩定的分紅收益；三是大力加強與投資者的溝通交流，讓市場深入了解公司經營管理情況、以財產險為主的業務特點、獨特的競爭優勢和良好的投資價值。

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記者：林衛