【航天科技】Elon Musk 旗下SpaceX Crew Dragon太空艙停產　集中資源研發Starship

▲ 鑑於Crew Dragon的可重複使用，SpaceX限量生產Crew Dragon也是意料中事。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）旗下航天科技企業SpaceX，其航天產品一向以可重複使用而聞名。SpaceX日前宣布，同樣是可重複使用的Crew Dragon太空艙已暫停生產，未來將集中資源研發下一代可重複使用的重型火箭Starship。

【SpaceX】可重複使用火箭Starship 有望5月啟動首次軌道飛行

據《路透社》報道，SpaceX在完成第四艘Crew Dragon後，將停止生產。鑑於Crew Dragon的可重複使用，SpaceX限量生產Crew Dragon也是意料中事。該公司為四艘Crew Dragon計劃了許多未來的太空旅行，名稱分別為：奮進號（Endeavour）、堅韌號（Resilience）、耐力號（Endurance）和自由號（Freedom）。SpaceX補充，如果未來有需要，可隨時重啟Crew Dragon的生產。

【SpaceX】「獵鷹9號」火箭推進器第12次進行太空任務 創重複使用最多紀錄

自2020年首次載人飛行以來，Crew Dragon已運送過5名太空人，包括去年年底有史以來第一次全民用的航天飛行。作為SpaceX商業載人計劃的一部分，美國太空總署（NASA）曾計劃使用Crew Dragon將太空人運送到國際空間站，並會分別執行6次任務。不過NASA最近表示，由於與波音公司Starliner飛船有關的延誤，NASA將使用該飛船再進行多達3次飛行。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢