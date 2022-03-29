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【烏克蘭戰爭】俄烏和談後 阿巴莫域治等多人中毒（第二版）

環球社會熱點 17:14 2022/03/29

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俄羅斯與烏克蘭持續為停戰談判，有指俄羅斯財閥阿巴莫域治亦有參與斡旋。據悉阿巴莫域治與烏方談判代表會面後出現身體不適，疑似是中毒跡象。但美國官員聲稱，事件可能與環境有關，而非中毒。阿巴莫域治周二（29日）現身伊斯坦布爾，旁聽俄烏和談。

（第二被更新阿巴莫域治現身伊斯坦布爾）

【烏克蘭戰爭】澤連斯基評英德法領袖 一人被批恐懼俄羅斯 【下一頁】

英國《天空新聞》（Sky News）引述消息人士確認，阿巴莫域治（Roman Abramovich）於3月初，曾與烏克蘭談判代表團人員會面。過後，包括阿巴莫域治在內的3人出現紅眼﹑疼痛及手與臉部脫皮等身體不適跡象。據悉，阿巴莫域治更一度失去視力。

但周二新一輪俄烏和談在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行時，從俄羅斯新聞社（RIA）的照片可見，阿巴莫域治在現場旁聽。

調查網站Bellingcat咨詢化學武器專家，指跡象符合化學武器中毒症狀，但估計使用的毒劑及劑量不足以形成生命威脅，極有可能是阻嚇手段。Bellingcat推估，事件可能涉及微波輻射，但指症狀會在數周後減退。

【奧斯卡2022】送近3000萬禮物 網民：捐畀烏難民 【下一頁】

美國有官員聲稱，情報顯示事件大可能是環境導致有關症狀而非中毒，惟未有進一步解釋。一名烏克蘭談判代表團表示，所有人繼續正常工作；而阿巴莫域治亦據稱身體無大礙，繼續投入協調談判工作。

有消息指出，自俄烏戰爭開始後，阿巴莫域治多次來回莫斯科及基輔為和談斡旋。俄烏雙方亦確認阿巴莫域治有參與早期談判，但阿巴莫域治發言人表明，其對談判的影響力有限。

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責任編輯：吳漢培

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