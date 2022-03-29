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【職場熱話】好友辭職欲跟隨 打工仔不願獨自工作 借勢轉換工作環境 被斥「獨立點吧」

理財智慧 13:28 2022/03/29

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在職場上能有真心且能共進退的同事也算是一種幸運，不但能訴說工作上的不滿還能互相幫忙。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指好朋友準備辭職，因而煩惱應該一起走，還是留原來的公司繼續努力工作。

樓主跟好朋友一起進現在工作公司做實習生，畢業之後就一起轉做全職。她指公司就一般，沒有甚麼不好，薪金工時都正常，但若朋友離職後就沒有人跟她一起工作，一起說老闆壞話，因此有點想跟著一起走。反正都做了幾年，是時侯轉變工作環境，欲知有沒有人跟她有類似情況。

【政府工略】衞生署聘請殮房主任 DSE合格即可申請 頂薪可達4.2萬元見下頁

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同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

有網民建議「你是你，她是她，要想清楚自己到底要甚麼。朋友不只她一個，如果你覺得悶都可以轉工，但不一定要和她一樣，有時候朋友都需要有各自空間」、「不要因為別人辭職所以跟著，但如果是你自己想辭職就放膽去吧」。

【職場熱話】男新人工作錯漏百出 女生細心沒手尾跟 港女嘆：沒對比就沒傷害下一頁

亦有網民指「為何要一起走，職場不是遊樂場」、「岀來社會做事不是像上學一樣，甚麼都要一起做，獨立點吧」、「是不是打算和你朋友過一輩子」。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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責任編輯：陸盈希

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